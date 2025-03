Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 11

Diffusé le 27/03/2025

Ryad et Louison continuent leur périple en Afrique du Sud. L’ex-binôme d’inconnus de la saison 18 affronte Julie et Denis, les redoutables Corses, vainqueurs de la saison 13, dans un face-à-face particulièrement disputé. À Pretoria, les deux équipes vont se démener face à un puzzle géant qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Mais en cette terre d’ovalie, le rugby viendra contribuer à les départager. Julie et Denis parviendront-elles à battre Ryad et Louison ?