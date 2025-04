Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 12

À l’occasion du 20e anniversaire de Pékin express, Stéphane Rotenberg revient sur les 20 saisons de l’émission et livre des anecdotes savoureuses sur 20 moments culte qui ont marqué l’histoire de l’aventure. De l’Afrique à l’Amérique, en passant par l’Asie et l’Océanie, des centaines de candidats ont parcouru le monde avec leur mythique sac à dos rouge. Ces destinations fantastiques ont permis de découvrir des contrées lointaines bien souvent méconnues. Entre épreuves légendaires, décors à couper le souffle et moments irrésistiblement drôles, vivez un voyage au cœur de Pékin express !