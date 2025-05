Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 2

Diffusé le 23/01/2025

Pour cet épisode, Ryad et Louison se retrouvent en Tanzanie. Ils affrontent, dans des épreuves en plein cœur d’un vignoble de Dodoma et dans les rues de la ville, Lucas et Nicolas, les frères belges vainqueurs de la saison 16 de Pékin Express. Parviendront-ils à les battre ?