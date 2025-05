Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 3

Diffusé le 30/01/2025

Pour ce 3e épisode, toujours en Tanzanie, l’ex-binôme d’inconnus affronte Jean-Claude et Axel, le grand-père et son petit-fils, vainqueurs de la saison 19 de Pékin Express. Dans des épreuves inspirées de la culture locale du bois et de la pêche, ils tenteront de faire chuter les champions de duels finaux. Y parviendront-ils ?