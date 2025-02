Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 4

Diffusé le 06/02/2025

Pour ce 4e épisode, l’ex-binôme d’inconnus affronte Aurore et Jonathan, le couple du Nord de la saison 14, à Zanzibar. Sur l’île légendaire, ils participeront à des épreuves d’adresse et organiseront un petit concert. Aurore et Jonathan parviendront-ils à battre Ryad et Louison ?