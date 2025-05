Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 5

Diffusé le 12/10/2024

Dans ce cinquième épisode, retour sur l’impressionnante épreuve du saut à l’élastique, l’épreuve d’obstacles avec des assiettes en équilibre, la lutte sans merci pour parvenir à la finale et le suspense des enveloppes noires. Découvrez également des images inédites ainsi que Péquin moyen, l’hilarante parodie de la course. Fou rire, émotion, moments cocasses et nombreuses séquences inédites sont au programme ! Découvrez ce Débrief express avec Jean-Claude et Axel (saisons 15 et 19), Alexandra et Laura (saison 17), Rose-Marie et Cinzia (saisons 14 et 19) ainsi que Clément et Émeline (saisons 17 et 19).