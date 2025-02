Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 5

Diffusé le 14/02/2025

Après avoir participé à la 5e étape du prime en tant que passagers mystères, l’ex-binôme d’inconnus affronte Florian et Gabriel, un autre ex-binôme d’inconnus qui a marqué la saison 11. À Xai-Xai, au bord du canal du Mozambique, ils découvriront un jeu traditionnel en compagnie d’enfants bien décidés à les faire perdre ! Puis ils iront à la recherche d’une personnalité bien connue de la région. Florian et Gabriel parviendront-ils à battre Ryad et Louison ?