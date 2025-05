Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 6

Diffusé le 19/10/2024

Dans cette finale, retour sur l’épreuve des billes sur le Taj Mahal et les plus belles soirées des candidats en Inde. Revivez le redoutable sprint final et le dénouement de cette 19e saison consacrant les grands vainqueurs. Découvrez également des images inédites ainsi que Péquin moyen, l’hilarante parodie de la course. Fou rire, émotion, moments cocasses et nombreuses séquences inédites sont au programme ! Découvrez ce Débrief express avec Florian et Gabriel (saison 11), Jean-Claude et Axel (saisons 15 et 19), Clément et Émeline (saisons 17 et 19) ainsi que Ryad et Louison (saison 18).