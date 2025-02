Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 6

Ryad et Louison affrontent Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, vainqueurs de la saison 18. Dans le plus grand parc d’attraction de Maputo, la capitale du Mozambique, ils s’affronteront sur une épreuve alliant adresse, esprit d’équipe, auto-tamponneuses et football. Romain et Laura réussiront-ils à battre Ryad et Louison ?