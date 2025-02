Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 7

Diffusé le 27/02/2025

Ryad et Louison poursuivent leur aventure au Mozambique. Les recordmen de victoires en duels finaux affrontent Étienne et Vanessa, le binôme d’inconnus de la saison 15. Sur cette route qui les mène vers l’Afrique du Sud, ils s’affronteront sur une épreuve de paintball haute en couleur. Étienne et Vanessa réussiront-ils à battre Ryad et Louison ?