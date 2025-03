Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 8

Lire la vidéo

Diffusé le 06/03/2025

Ryad et Louison arrivent au Lesotho. Les champions des duels finaux affrontent un nouveau binôme emblématique de l’émission : Xavier et Céline, le patron et son employée, vainqueurs de la saison 17. À Maseru, la capitale du pays, les deux équipes auront fort à faire sur une épreuve à l’aveugle autour du basotho, le chapeau traditionnel, symbole du pays. Xavier et Céline parviendront-ils à battre Ryad et Louison ?