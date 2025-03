Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 9

Ryad et Louison poursuivent leur route au Lesotho. L’ex-binôme d’inconnus de la saison 18 affronte Pauline et Aurélie, les sœurs lilloises finalistes des saisons 3 et 13. À Butha-Buthe, les deux équipes vont retourner sur les bancs de l’école pour apprendre les bases de la langue sotho et passer un examen particulièrement difficile. Pauline et Aurélie parviendront-elles à battre Ryad et Louison ?