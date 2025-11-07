Pékin express Épisode 1 - Partie 1

Diffusé le 07/11/2025

Pour la première étape, les candidats découvriront le sud du Kazakhstan. À peine sortis de l’avion, la course démarre sur les chapeaux de roue, direction la fabuleuse réserve naturelle d’Aksu-Zhabagly, où les binômes devront affronter leur tout premier trek. Avec des températures avoisinant les -10 °C, le choc thermique est immédiat ! Cette étape sera l’occasion d’une véritable plongée culturelle. Les binômes iront à la rencontre d’un peuple fier, profondément hospitalier et attaché à ses traditions. Au menu, un incontournable de l’Asie centrale : la viande de cheval, un choc culturel de plus pour les candidats !