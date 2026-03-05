Pékin express Épisode 1 - Partie 1

Diffusé le 05/03/2026

Le départ de cette 22e saison de Pékin Express se fait dans un Népal paisible et grandiose, petit pays perché sur le toit du monde, recouvert en grande partie de montagnes et dominé par le mythique mont Everest. Dès le début de la première étape, à peine arrivés, les candidats seront immédiatement plongés dans l’aventure, direction les contreforts de l’Himalaya. Bivouac en pleine nature, départ sur les chapeaux de roue : le retour à une aventure plus dure est instantané. La rencontre avec le peuple népalais marquera profondément les équipes. Dans ce pays imprégné de spiritualité bouddhiste, où les monastères rythment le quotidien et où le temps semble parfois suspendu, les candidats découvriront une population d’une gentillesse et d’une bienveillance remarquables, où l’entraide et l’accueil de l’autre sont des valeurs essentielles. Mais personne ne le sait encore : dans quelques jours, une crise majeure viendra bouleverser le Népal. Une révolte aussi soudaine que violente va perturber le tournage, et les candidats en seront les témoins directs.