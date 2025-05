Pékin express Épisode 1 - Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 14/09/2024

Cette édition all stars s'annonce pleine de surprises et de défis dès le départ à Agra, avec le majestueux Taj Mahal en toile de fond. Une première étape qui plongera immédiatement les équipes au cœur de l’Inde. Les sourires chaleureux des habitants, les bruits incessants des klaxons et les traditions riches du pays promettent un dépaysement total pour les 7 binômes ! Cette première étape fera la part belle à des missions inédites, et le retour du drapeau blanc viendra pimenter la course. Dans une compétition où chaque étape est éliminatoire, qui sera le premier binôme à quitter l'aventure ?