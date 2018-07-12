Pékin express Épisode 1

Lire la vidéo

Diffusé le 12/07/2018

Après 4 ans d'absence, Pékin Express fait son grand retour ! Une course incroyable de 10 000 kilomètres, de Bornéo à Tokyo en passant par les Philippines, avec 1 euro par jour et par personne.8 binômes, qui rêvaient de participer à l'aventure Pékin Express, vont prendre le départ de cette course infernale d'une manière pour le moins inattendue. Après 25 heures de vol, en plein milieu de l'aéroport de Kutching, à Bornéo, les candidats vont découvrir que la course commence… maintenant ! Le ton est donné pour ce grand retour qui promet d'être riche en nouveautés et en rebondissements. Pour cette première étape, c'est une course de plus 420 kilomètres à travers l'île de Bornéo qui les attend, sous une chaleur torride, de l'aéroport de Kutching jusqu'au mythique lac Batang Ai, au cœur d'une forêt tropicale. Les candidats vont découvrir une nouvelle règle du jeu qui va venir chambouler la course : le panneau « voiture interdite ». À chaque fois qu'ils verront ce panneau, les concurrents devront quitter leur véhicule pour prendre un nouveau moyen de transport : pirogue, trolley, vélo… Tous les moyens de transports seront permis ! Pour cette première étape dans la jungle sauvage de Bornéo, c'est en pirogue qu'ils vont donc tenter de descendre une rivière tumultueuse, en plein milieu de la jungle sauvage, pour rejoindre Stéphane Rotenberg.Autre nouveauté : le duel final. Les derniers de l'étape auront désormais une chance de rester dans la compétition, en affrontant le binôme de leur choix (mis à part les premiers et les immunisés), pour une ultime course en autostop ! Seul un membre de chaque équipe aura la responsabilité d'aller le plus vite possible pour permettre à son binôme de ne pas être définitivement éliminé. Les 16 concurrents vont aussi vivre de véritables temps forts, comme Maurice, le senior de la compétition, qui va fêter son 80e anniversaire le 1er jour de course, ou Maxime et Alizée, amoureux depuis 9 ans et habitués à mener une vie grand train, qui vont passer leur première nuit chez l'habitant dans une longhouse, maison traditionnelle à Bornéo au confort très sommaire. Qu'ils aient décidé de participer à cette compétition en couple, en famille, entre amis, ou qu'ils ne se connaissent pas, les candidats ont tous un rêve : vivre l'aventure la plus incroyable de toute leur vie. Bienvenue dans la course infernale !