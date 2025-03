Pékin express Épisode 10 - Partie 1

Diffusé le 20/03/2025

Cette 10e étape ramène les candidats en Afrique du Sud, où ils plongeront dans l’époque de la ruée vers l’or, en découvrant des lieux historiques comme Pilgrim’s Rest et Cullinan. Cette petite ville, qui doit son nom propriétaire de mines Sir Thomas Cullinan, est célèbre pour avoir été le site de la découverte en 1905 du plus grand diamant brut jamais trouvé, pesant 3 106 carats. Pour les quarts de finale, la première course sera placée sous le signe de l’humour, avec un stop où la musique sera reine. Mais la suite de l’étape verra le drapeau noir reprendre son rôle central, plus menaçant que jamais. Certains binômes mettront en place des stratégies encore jamais vues et la tension sera à son apogée… Pour leur soirée, certains candidats découvriront les familles de mineurs de la région et seront profondément touchés par leurs récits qui témoignent de la dureté et des sacrifices liés à ce métier difficile. Immersion au cœur des mineurs d’Afrique du Sud.