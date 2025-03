Pékin express Épisode 11 - demi-finale - Partie 2

Diffusé le 27/03/2025

Pour la demi-finale, les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire. Ces trois épreuves s’annoncent redoutables pour les candidats : des chutes vertigineuses, un trek en pleine montagne, une mission sur l’eau… Ils devront allier courage, endurance et patience. Lors de cette étape, les candidats découvriront les gorges de Graskop, bordées par le massif du Drakensberg, un des plus beaux sites naturels d'Afrique du Sud. Ensuite, ils s’aventureront dans le Blyde River Canyon, l’un des plus grands canyons verts du monde, célèbre pour ses formations rocheuses impressionnantes, telles que les « Three Rondavels », des pics caractéristiques qui surplombent la vallée. La détermination des candidats pour décrocher leur place en finale de Pékin Express à Johannesburg sera plus forte que jamais ! Qui parmi eux réussira à tirer son épingle du jeu ? Et quelle équipe se retrouvera avec l’enveloppe noire éliminatoire ?