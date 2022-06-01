Pékin express Épisode 11 - demi-finale - Partie 2

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Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers devront tirer au sort l’une des trois enveloppes noires : une seule de ces enveloppes est éliminatoire. La meilleure façon de se qualifier pour les binômes encore en lice : ne jamais arriver derniers ! Ces trois épreuves s’annoncent explosives, dans des décors exceptionnels : mission sur la sublime plage de l’île de Koh Samet, saut à l’élastique vertigineux à Pattaya, et trek au cœur de la jungle du parc national de Khao Yai. Dans ces environnements spectaculaires, les candidats devront faire preuve de patience, d’endurance physique et de stratégie. La détermination à décrocher une place pour la grande finale à Bangkok sera plus forte que jamais. Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? Quelle équipe héritera de l’enveloppe noire éliminatoire ?