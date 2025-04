Pékin express Épisode 12 - finale - Partie 2

Johannesburg sera le cadre époustouflant de la grande finale de cette saison 20 anniversaire ! Les candidats s'affronteront dans des lieux impressionnants, comme les Soweto Towers pour une épreuve de haut vol, mais aussi dans des sites naturels à couper le souffle, tels que le téléphérique de Hartbeespoort, offrant une vue imprenable sur la brousse africaine et les majestueuses montagnes du Magaliesberg. Cette course comprendra trois sprints intermédiaires pendant lesquels les deux équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du « time is money » : la première équipe arrivée déclenchera une balise qui, chaque seconde, fera perdre 10 euros à la deuxième équipe. Johannesburg sera le décor du grand sprint final avec ses rues vibrantes, ses quartiers animés et sa circulation dense. Entre les gratte-ciels imposants du centre-ville et les quartiers populaires, les candidats devront naviguer dans cette métropole trépidante, où chaque coin de rue pourrait réserver son lot de surprises. À ce stade de la compétition, les deux équipes ne se feront plus de cadeaux et la lutte sera acharnée lors du sprint final ! Quelle équipe aura la chance de décrocher le tant convoité titre de gagnant de la saison 20 ?