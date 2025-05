Pékin express Épisode 2 - Partie 1

Diffusé le 21/09/2024

Cette 2e étape mènera les candidats dans la plus célèbre ville du Rajasthan : Jaipur la magnifique ! Les équipes découvriront des lieux uniques au monde, comme l’incroyable Chand Baori, un puits à degrés profond de 30 mètres avec plus de 3 500 marches réparties sur 13 étages : une véritable prouesse d’art et d’ingénierie ! En plus du retour de la roulette infernale avec des défis encore plus fous, une nouvelle mission photo inédite permettra aux binômes de rencontrer le peuple indien, provoquant des scènes cocasses et de nombreux fous rires. Les soirées passées dans les familles indiennes seront riches en dépaysement et en émotion, et les candidats seront touchés par la générosité des Indiens, si curieux de faire leur connaissance. Dans cette compétition difficile où chaque étape est éliminatoire, quel sera le binôme à s’arrêter à la fin de cette deuxième étape ?