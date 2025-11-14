Pékin express

Pékin expressÉpisode 2 - Partie 1

Diffusé le 14/11/2025

Pour cette deuxième étape, les candidats vont plonger au cœur des immenses steppes kazakhes : une région spectaculaire de plus de 2 000 kilomètres qui s’étend entre la Chine, la Mongolie et la Russie. Berceau de la culture nomade du Kazakhstan, ces terres sauvages offrent un décor à couper le souffle, mais aussi un climat redoutable avec des températures pouvant descendre jusqu’à -30°C ! La règle du Freeze Express fait son grand retour avec un seul objectif : être le premier à trouver et appuyer sur le buzzer, sous peine d’un coup d’arrêt dans la course. Les soirées des candidats seront placées sous le signe de l’émotion : certains binômes se livreront à cœur ouvert et d’autres vivront des instants de partage inoubliables au sein des familles kazakhes qui les accueillent. Entre rires, larmes et découvertes culturelles, ces nuits seront riches en émotions.

