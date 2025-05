Pékin express Épisode 2 - Partie 2

Diffusé le 23/01/2025

Pour cette 2e étape, les candidats découvrent l’une des « 7 merveilles d’Afrique » : le cratère du Ngorongoro. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite une incroyable concentration d’animaux sauvages. Les équipes doivent y accomplir un trek un peu spécial de 12 km, un défi physique qui mettra à l’épreuve leurs nerfs. Et le journaliste sportif haut en couleur Yoann Riou s'invite en tant que passager mystère. Avec ce trublion, l’euphorie et les fous rires seront assurés ! En soirée, les candidats vivront des moments de partage et de convivialité avec le peuple Mbugwe, peuple d’agriculteurs. Ils découvriront leur culture, leurs traditions et certains binômes seront particulièrement touchés par l'hospitalité et la générosité des habitants.