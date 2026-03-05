Pékin express Épisode 2 - Partie 2

Pour cette deuxième étape, les équipes découvrent le parc de Chitwan, l’un des joyaux du Népal. Les candidats y croiseront éléphants, rhinocéros et même quelques tigres du Bengale. Une mission les attendra au cœur d’une rivière infestée de crocodiles : une épreuve en eaux troubles à venir ! Puis, direction les contreforts de la chaîne des Annapurnas, où les équipes s’engageront sur une véritable route de l’extrême. Camions en équilibre sur des pistes boueuses, à flanc de précipices : cette traversée promet de bouleverser le classement. Cette deuxième étape sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle règle : l’Extra Time. Cet Extra Time est symbolisé par un t-shirt que les candidats devront porter dès lors qu’ils seront en possession de cet avantage, en espérant ne pas se le faire ravir par les autres équipes. Le binôme qui franchira la ligne d’arrivée en portant ce t-shirt bénéficiera d’une accélération de 30 minutes sur son temps de course.