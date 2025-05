Pékin express Épisode 3 - Partie 1

Diffusé le 30/01/2025

Pour cette 3e étape, les candidats vont explorer la magnifique chaîne montagneuse Uluguru, entre jungle tropicale et cascades spectaculaires avec une faune et une flore incroyables. Mais avant de prendre la route, les équipes devront relever un trek haut en couleur avec des vélos qui mettra à l'épreuve leur patience ! En prime, Bruno Solo s’invite en tant que passager mystère auprès d’un binôme tandis que le drapeau rouge vient remettre en question les alliances déjà formées. En soirée, les candidats vivront des moments de partage avec le peuple Luguru, un peuple d’agriculteurs qui a su s’adapter aux terrains escarpés. Ils découvriront également la société matrilinéaire des Luguru, où les femmes détiennent un pouvoir central et sont les gardiennes de la lignée et de la culture. Cette soirée sera donc placée sous le signe de la féminité, avec des échanges riches !