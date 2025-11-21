Pékin express Épisode 3 - Partie 2

Diffusé le 21/11/2025

Pour cette troisième étape, les binômes rejoignent Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Nichée au pied des montagnes, Almaty est un véritable carrefour entre tradition et modernité. Mais pas le temps d’admirer le paysage : la compétition reprend de plus belle avec le retour de la règle des intouchables ! Durant cette étape, trois courses vont rythmer la journée. À chaque épreuve remportée, un binôme devient intouchable, échappant ainsi au terrible duel final. La première épreuve conduira les candidats dans les gorges de Kimasar, pour un trek éprouvant au cœur de la montagne, avec un dénivelé à couper le souffle et un froid mordant. Viendra ensuite un défi glacial sur la plus haute patinoire du monde, perchée à plus de 1 700 mètres d’altitude, dans la célèbre station de ski de Shymbulak. Enfin, c’est une chute spectaculaire dans le vide qui attend les candidats !