Pékin express Épisode 3 - Partie 2

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La troisième étape se déroulera sous le signe de la difficulté. Si le Népal est un petit pays, quatre fois plus petit que la France, il se distingue par une particularité unique au monde : huit des dix sommets les plus hauts de la planète se trouvent sur son territoire, dont l’Everest, l’Annapurna et le Lhotse, tous culminant à plus de 8 000 mètres. C’est dans ce décor grandiose que les équipes vont s’attaquer à un trek hors norme, le plus difficile et le plus intense de l’histoire de Pékin Express, qui les poussera jusqu’à leurs limites. Ce trek de 12 km se déroulera sur deux jours, avec une nuit en pleine montagne. Les candidats vivront deux journées éprouvantes, confrontés aux sangsues omniprésentes en cette saison des pluies ou au dénivelé positif de plus de 1 200 mètres. Seuls les plus déterminés parviendront à tirer leur épingle du jeu. Mais au cœur de cette étape très sportive, les équipes connaîtront aussi un moment suspendu. Lors d’une soirée autour d’un feu de camp, elles écouteront les récits de leurs sherpas, communauté mythique du Népal, guides de haute montagne ayant accompagnés les plus grands alpinistes du monde. Des histoires fortes et inspirantes, qui laisseront des souvenirs inoubliables aux candidats.