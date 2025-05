Pékin express Épisode 4 - Partie 2

Diffusé le 05/10/2024

Pour cette 4e étape, les binômes vont explorer le mythique désert du Thar, une vaste étendue de sable de plus de 200 000 km². Sous la chaleur écrasante, une mission emblématique les attend : un trek à dos de chameau qui exigera endurance et équilibre. Les candidats, poussés à leurs limites, devront puiser au plus profond d'eux-mêmes, créant ainsi des moments chargés d'émotion. Le célèbre quizz express fera son grand retour. Au fil de leurs bonnes et mauvaises réponses, la course se transformera en un véritable chassé-croisé entre les binômes ! Dans cette compétition difficile où chaque étape est éliminatoire, quel binôme sera éliminé à la fin de cette 4ème étape ?