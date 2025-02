Pékin express Épisode 4 - Partie 2

Diffusé le 06/02/2025

Lors de cette 4e étape, les candidats vont découvrir l'extraordinaire île de Zanzibar. Avec ses plages de sable blanc, ses cocoteraies magnifiques et ses eaux cristallines, la perle de l'océan Indien offrira un cadre exceptionnel pour les 3 courses de l'étape. À chaque course, une équipe se qualifiera, garantissant sa place pour l'étape suivante au Mozambique. Avec un brassage unique au monde, résultat de siècles de migrations, de commerce et de colonisation, Zanzibar est un véritable carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Asie. Cette incroyable diversité ethnique et culturelle offrira aux équipes des soirées d'exception, riches en échanges ! C’est Élodie Gossuin qui s’invitera en tant que passager mystère ; elle fera du stop et trouvera un logement pour l’un des binômes. Une étape riche en stratégie et en enjeux !