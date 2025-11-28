Pékin express Épisode 4 - Partie 2

Diffusé le 22/11/2025

Pour cette quatrième étape, les candidats prendront le départ sur les pistes de la station de ski de Shymbulak, où une descente en luge promet rires et sensations fortes. Ensuite, ils partiront à la découverte du fabuleux canyon de Charyn, l’un des sites naturels les plus spectaculaires du Kazakhstan. Surnommé le « petit grand canyon » d’Asie, ce site unique s’étend sur près de 154 km et dévoile des paysages grandioses aux teintes rouges et ocres, sculptées par le vent et l’eau depuis des millions d’années. Mais derrière la beauté sauvage, c’est une épreuve longue et éprouvante qui attend les candidats. Cette étape marquera aussi le retour du redoutable drapeau noir, qui promet une fin de course spectaculaire et animée !