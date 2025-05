Pékin express Épisode 5 - demi-finale - Partie 2

Diffusé le 12/10/2024

Pour la demi-finale de cette édition spéciale all stars, les trois binômes emblématiques encore en lice vont se confronter lors de trois courses palpitantes, se déroulant dans des cadres grandioses et exceptionnels du Rajasthan. Le départ se fera aux bords des Ghâts d’Udaipur, l'un des joyaux du pays des maharajas. Ils traverseront des paysages à couper le souffle, pour une compétition d'une intensité jamais vue auparavant ! Lors de ces trois courses, les binômes seront confrontés à plusieurs défis de taille. D'abord, une épreuve sportive d'envergure se déroulera à 112 mètres de hauteur, au sommet de la plus haute statue de Shiva au monde. Les équipes devront faire preuve d'adresse et de précision pour surmonter les épreuves suivantes. Avec 3 amulettes de 20 000 euros à gagner pour le 1er binôme de chaque course, l’ultime crainte des candidats sera d’éviter les enveloppes noires qui peuvent les éliminer et les empêcher de participer à la grande finale !