Pékin express Épisode 5 - Partie 1

Diffusé le 14/02/2025

Pour cette 5e étape, les candidats vont découvrir un nouveau pays : le Mozambique. Avec ses 2 500 kilomètres de sable blanc, ses cocoteraies extraordinaires et une faune marine exceptionnelle, les candidats vont en prendre plein les yeux avec ce joyau de l’Afrique australe. Les candidats débuteront par un trek épuisant sur la plage, avant de se retrouver confrontés à un stop particulièrement difficile ; le Mozambique étant l'un des pays ayant le plus faible taux de voitures par habitant. Ce nouveau pays va offrir un changement d’ambiance avec les sonorités de la langue portugaise et le caractère doux et chaleureux de la population qui engendreront de belles rencontres pour les candidats.