Pékin express Épisode 5 - Partie 1

Lire la vidéo

Diffusé le 05/12/2025

Pour cette cinquième étape, les candidats vont affronter les éléments en traversant le parc national d’Altyn-Emel, balayé par une tempête de neige. L’arrivée sur le lac gelé de Kapchagaï promet un spectacle grandiose ! Pour ces quarts de finale, ce sera la règle des équipes mixées ! Les candidats devront briser la glace entre eux, apprendre à coopérer avec de nouveaux partenaires, et surtout relever un défi inédit : rapporter le plus grand glaçon possible sans le faire fondre ! Pour réussir, ils devront fuir toute source de chaleur et faire preuve de patience et de stratégie. Enfin, le Quizz Express vient pimenter une course où la moindre erreur peut coûter cher.