Pékin express Épisode 5 - Partie 2

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Diffusé le 03/04/2026

La cinquième étape offrira aux binômes encore en course l’opportunité de remporter leurs passeports pour la Chine, prochain pays traversé par la compétition. Trois courses se dérouleront en plein cœur de la capitale népalaise, Katmandou, peuplée de plus de trois millions d’habitants ; un véritable défi pour les équipes avec la règle de la connexion interdite. Sans GPS ni assistance numérique, trouver son chemin relèvera de l’exploit. Les deux premières équipes victorieuses vivront une immersion au cœur d’un monastère bouddhiste, accueillies par près de 200 moines. Dans ce lieu hors du temps, elles partageront leur quotidien fait de méditation, de prières et de rites ancestraux. Cette étape plongera aussi les équipes au cœur de l’histoire népalaise car, sans que personne ne le sache encore, à peine douze heures après le lancement de l’étape, le pays basculera dans une révolte populaire d’une ampleur inédite à Katmandou, portée par une jeunesse en colère. Les candidats seront aux premières loges d’un événement historique qui viendra bouleverser le tournage.