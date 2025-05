Pékin express Épisode 6 - finale - Partie 1

Lire la vidéo

Diffusé le 19/10/2024

Pour cette grande finale, les deux binômes finalistes s'affronteront à New Delhi, la trépidante capitale indienne, pour remporter 100 000 euros ! Ils s'affronteront autour de trois courses avec la règle du « time is money » : terminer la course le plus rapidement possible pour récupérer un maximum d'argent de la cagnotte de leur adversaire et atteindre les 100 000 euros ! Les candidats se mesureront dans des lieux emblématiques de New Delhi : mausolées, parcs somptueux et temples ostentatoires. Le défi le plus difficile les attend dans le quartier animé du marché de Chandni Chowk, une véritable fourmilière humaine où avancer d'un mètre peut s'avérer impossible ! Au cœur de cette immense capitale, troisième ville la plus peuplée au monde, les finalistes, prêts à tout donner pour remporter ce titre ultime, se livreront à un sprint final intense.