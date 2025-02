Pékin express Épisode 6 - Partie 1

Diffusé le 20/02/2025

Cette 6e étape célèbre le 200e épisode de l’émission ! Les candidats auront une mission un peu particulière : apporter à Stéphane Rotenberg le cadeau d’anniversaire le plus volumineux ! Sur le principe du troc, ils devront échanger leurs objets tout au long de la journée avec les locaux et faire preuve de créativité pour récupérer des objets de plus en plus imposants ! Les équipes découvriront le fleuve Limpopo, long de 1750 kilomètres et surnommé le fleuve aux crocodiles, qui traverse le Mozambique. L’épreuve d’immunité se déroulera sous haute tension dans un cadre splendide : la lagune de Bilene. Ce lagon aux eaux cristallines, séparé de l'océan Indien par une bande de sable, est un véritable paradis naturel qui offre un décor à couper le souffle.