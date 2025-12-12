Pékin express Épisode 6 - Partie 1

Diffusé le 12/12/2025

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issues desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire. Cette fois, cap vers le nord du Kazakhstan, une région immense et spectaculaire, recouverte de neige et de glace une grande partie de l’année. Au programme : trois missions originales qui mettront les candidats à rude épreuve. D’abord un hockey-flipper, avant de s’essayer à un biathlon revisité à la sauce Pékin Express, et enfin, les candidats devront résoudre une énigme au cœur de la forêt kazakh ! Ces épreuves successives demanderont aux binômes de faire preuve d’endurance, de patience, de précision et d’astuce. Un véritable test de nerfs où seuls les plus solides parviendront à s’imposer. La détermination des candidats pour décrocher leur place en finale, prévue à Astana, n’aura jamais été aussi forte. Qui saura tirer son épingle du jeu ? Quelle équipe devra affronter la douloureuse élimination symbolisée par l’enveloppe noire ?