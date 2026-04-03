Pékin express Épisode 6 - Partie 1

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Diffusé le 10/04/2026

Pour la sixième étape, les candidats découvriront le deuxième pays traversé par la course : la Chine. Ils exploreront le sud-ouest du pays, le Yunnan, province frontalière du Tibet, qui abrite plus de 25 groupes ethniques minoritaires, comme les Bai, Yi, Hani ou Naxi, chacun avec ses traditions, son artisanat et ses fêtes ancestrales. Dès le départ, les équipes seront plongées dans la difficulté : en Chine, tout change ! Alphabet, langue, coutumes, méthodes de communication et techniques de stop : pour les candidats, il va tout falloir redécouvrir ! Cette étape marque également le grand retour du Quizz Express, avec des questions de culture générale sur la Chine. Chaque bonne ou mauvaise réponse pourra faire basculer le classement. Tous les candidats auront le même objectif : se qualifier pour l’étape suivante et éviter l’élimination.