Pékin express Épisode 7 - Partie 1

Diffusé le 27/02/2025

Cette 7e étape se déroulera exclusivement dans la capitale du Mozambique à Maputo. Il n’y aura pas d’amulette à gagner mais trois passeports pour l’Afrique du Sud ! Pour cette dernière étape au Mozambique, les candidats n’auront donc qu’un objectif : se qualifier pour voir le prochain pays de la course : l’Afrique du Sud ! Trois courses qui plongeront les candidats dans l’histoire de Maputo en leur faisant découvrir ses lieux les plus emblématiques. Ils commenceront par le mythique stade Zimpeto, qui symbolise la modernité de la ville. Puis direction les impressionnantes arènes de Praça de Touros, où la culture taurine se mêle à l’histoire coloniale du pays. Enfin, les candidats feront halte à la gare de Maputo, chef-d'œuvre architectural. Les équipes donneront le meilleur d'elles-mêmes, provoquant parfois des tensions entre elles. Les soirées leur offriront une immersion dans la vie nocturne vibrante de Maputo : tandis que certains se laisseront tenter par les saveurs locales au marché de nuit, d’autres se plongeront dans une ambiance plus festive !