Pékin express Épisode 7 - Partie 1

Lire la vidéo

Diffusé le 19/12/2025

La capitale kazakhe, Astana, avec ses monuments immenses, futuristes et démesurés, sera le théâtre de la grande finale de Pékin Express : la route des glaces. Les deux binômes finalistes s’affronteront dans des lieux emblématiques de cette ville au charme unique, mêlant héritage soviétique et modernité audacieuse. Monuments imposants, musées fascinants et hauts lieux sportifs seront autant de décors pour des courses-poursuites effrénées. Les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve à travers des missions typiques : curling stratégique et bain glacé dans le fleuve Ishim viendront pimenter la compétition. À ce stade de la compétition, plus aucun cadeau ne sera fait. Une lutte acharnée opposera les deux équipes lors du sprint final. Qui aura la force, la stratégie et le courage pour décrocher le titre tant convoité de gagnant de cette édition ?