Pékin express Épisode 7 - Partie 2

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Pour la septième étape, les candidats découvrent le royaume de Dali. Bien que ce royaume ait disparu il y a plus de 1 000 ans, le peuple Bai, héritier de cette civilisation, perpétue encore aujourd’hui des traditions millénaires. Le soir, les binômes partent à la recherche d’un toit dans la ville de Dali, joyau historique du Yunnan. Nichée à 1 970 mètres d’altitude, entre les montagnes du Cangshan et le lac Erhai, la ville offre un cadre spectaculaire. Les habitants partagent repas traditionnels et, pour certains binômes, expériences mystiques ; le tout sous le regard des Trois Pagodes, symbole emblématique de Dali. Côté course, missions et épreuves s’articulent autour du thème de l’équilibre, mettant à l’épreuve agilité, concentration et stratégie. En fin d’étape, la règle de l’Extra Time fait son retour. Cet avantage permet au binôme qui franchit la ligne d’arrivée de gagner 30 minutes sur son temps de course.