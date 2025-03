Pékin express Épisode 8 - Partie 2

Diffusé le 06/03/2025

Cette 8e étape emmène les candidats dans un nouveau pays : l’Afrique du Sud ! La course se déroulera dans le cadre spectaculaire des montagnes du Drakensberg, au nord du pays. Et, fait rarissime, une tempête de neige s’abat sur la région pendant que les binômes sont en course, offrant une vision totalement originale de l’Afrique du Sud sous un manteau blanc ! La règle des équipes mixées fait son grand retour ! Séparés de leur binôme d'origine, les candidats feront équipe avec de nouveaux coéquipiers, donnant naissance à des alliances aussi surprenantes qu'intéressantes. Et lors des soirées, ils plongeront au cœur de la culture zouloue. Chaque équipe mixée devra trouver une habitation dans une communauté zouloue, tribu emblématique d'Afrique du Sud, surnommée « le peuple du ciel ». Au sein de ces familles chaleureuses, ils vivront une immersion totale où danse, rituels et musique seront au programme ! Ce sera également le grand retour du Quiz Express, qui ajoutera suspense et adrénaline à la course ! Au fil des bonnes et mauvaises réponses, les équipes ne se feront aucun cadeau et la compétition s'intensifiera à mesure qu'elles s'approcheront de l'arrivée.