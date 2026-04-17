Pékin express Épisode 8 - Partie 2

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Diffusé le 24/04/2026

Pour la huitième étape, les binômes encore en lice vont découvrir un site unique au monde : la forêt de pierre du Yunnan, une merveille naturelle vieille de 270 millions d’années et classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui se compose de formations rocheuses spectaculaires. Les candidats vont en prendre plein les yeux et se retrouver plongés dans un décor presque surnaturel. Côté course, les binômes devront maîtriser l’art des ombres chinoises pour avancer en stop. Entre quiproquos, situations loufoques et moments de tension, les candidats vivront des instants à la fois drôles et stressants, qui promettent rires et crises de nerfs. En fin d’étape, la fameuse règle des équipes divisées fera son retour : chaque candidat devra se débrouiller seul, en stop ou lors de l’épreuve d’immunité, pour préserver la place du binôme dans la compétition.