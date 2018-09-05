Pékin express Épisode 9 : la finale

Après 35 jours de compétition, de Bornéo au Japon, en passant par les Philippines, c'est l'heure de la grande finale de cette 11e saison de Pékin Express ! Le voyage touche à sa fin mais le plus dur reste à venir car pendant 48 heures, les 2 dernières équipes vont s'affronter au cours d'une ultime étape pour remporter la victoire et gagner jusqu'à 100 000 euros ! La règle du Time is Money fait son grand retour ! Les finalistes tenteront de récupérer un maximum d'argent… à leurs adversaires ! Car sur les 3 sprints à venir, c'est l'écart entre les 2 équipes qui fera toute la différence. À chaque course, la 1re équipe arrivée déclenchera un chronomètre : à partir de cet instant, l'équipe toujours en course perdra 10 euros par seconde de retard. L'argent perdu par une équipe partira directement dans la cagnotte de l'autre. L'objectif sera donc d'arriver 1er à chaque sprint, mais le second devra tout faire pour arriver le moins tard possible, sinon sa cagnotte fondra comme neige au soleil ! Dans cette course folle qui ne laissera aucun répit aux concurrents, ils prendront le train le plus rapide du monde, le Shinkansen, qui les conduira au cœur de la frénésie de Tokyo, ils iront à la rencontre des sumos et tenteront de deviner leur poids, revêtiront des tenues de personnages de jeux vidéo pour s'élancer à bord de karting dans les rues animées de Tokyo ! Les candidats vont aller au bout d'eux-mêmes et de nombreux rebondissements vont venir perturber cette finale ! Le sprint final entraînera les deux binômes dans une course enragée dans la ville la plus peuplée au monde : 38 millions d'habitants ! Après 9 étapes, 10 000 kilomètres parcourus à travers l'Asie, 35 jours d'aventure, une seule équipe décrochera la victoire tant convoitée !