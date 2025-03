Pékin express Épisode 9 - Partie 1

Cette 9e étape sera la seule à se dérouler au Lesotho, surnommé « le royaume dans les nuages », qui offrira aux candidats des routes escarpées et des paysages à couper le souffle ! Les soirées seront l’occasion de vivre des moments exceptionnels de partage avec le peuple Sotho, qui s’est unifié pour créer le royaume du Lesotho et se défendre contre les Zoulous. Isolés du reste du monde et entourés de montagnes, le temps semble s’écouler différemment ici. Rencontres inoubliables en perspective ! La règle des équipes divisées fera son retour ! Le binôme arrivé premier lors de la course pourra choisir quel membre de chaque équipe partira seul en course et qui ira à l’épreuve d’immunité. Dans cette course unique où les binômes seront séparés et sans contact, chacun devra affronter la compétition en solitaire, en comptant uniquement sur ses propres ressources pour décrocher soit la victoire d’étape, soit l’épreuve d’immunité.