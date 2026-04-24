Pékin express Épisode 9 - Partie 2

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Diffusé le 01/05/2026

Pour la neuvième étape, les candidats encore en lice découvrent la Thaïlande. Entre temples dorés, bouddhas monumentaux, marchés flottants et jungle tropicale, le pays offre des paysages de carte postale. Les candidats iront aussi à la rencontre des Thaïlandais. Fier de n’avoir jamais été colonisé, le peuple thaï est aussi reconnu pour son hospitalité chaleureuse et son profond respect des coutumes bouddhistes. Au menu de cette étape, des missions surprenantes : épreuve sur l’eau, à dos d’éléphant ou encore dégustations peu ragoûtantes. Mais l’étape sera aussi marquée par la règle des intouchables : à chaque sprint intermédiaire remporté, un binôme devient intouchable et décroche un avantage crucial sur ses adversaires. Tous voudront obtenir ce statut, et surtout éviter la dernière place.