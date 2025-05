Père Noël à domicile Partie 2

Diffusé le 17/12/2024

Le soir de Noël, Paris brille de mille feux et tous s’apprêtent à faire la fête dans la chaleur d’un 24 décembre. Tous ? Pas vraiment car Enzo, comédien au chômage et livreur à domicile, est forcé par son patron de faire une tournée de cadeaux dans la capitale, en tenue de Père Noël. Encore un loupé pour Enzo qui avait promis à sa femme, sa fille et ses beaux-parents d’être présent pour une fois… Juré craché, il sera là pour la bûche avant minuit ! Ce qu’Enzo ne sait pas, c’est qu’il va tomber sur des familles toutes plus dérangées les unes que les autres…