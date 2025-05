Perfect life S1 E1 - Quand tu ne te laisses pas aller

Maria et Gustavo se séparent alors qu'ils devaient signer un prêt immobilier chez le notaire. Cristina et Pablo tentent d'avoir un troisième enfant sauf que Cristina prend la pilule en secret. Esther, la sœur de Maria, lesbienne et artiste peintre, rêve que sa carrière décolle. Afin de se libérer de sa rigidité, Maria prend de la drogue pour la première fois et fait l'amour avec un jardinier un peu simplet. Elle découvrira, quelques semaines plus tard, qu'elle est enceinte…