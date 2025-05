Perfect life S1 E6 - Quand tu ne veux pas être seule

Maria entretient une relation avec Xosé, l'assistant social de Gari. Maria se rend à une fête d'anciens élèves avec Cristina, retrouve Gustavo, son ancien petit-ami, et couche avec lui. Esther mène une vie dissolue et libertine. Pablo vient rejoindre Cristina à la soirée et cette dernière lui avoue qu'elle prend la pilule pour ne pas tomber enceinte.