Perfect life S1 E7 - Quand tout fiche le camp

Maria se remet en couple avec Gustavo et trouve plus honnête d'en parler à Gari. Elle organise une rencontre pour que les deux hommes apprennent à se connaitre. Pour ses 40 ans, Esther se retrouve seule et traverse une crise existentielle. Lorsque Pablo apprend que Cristina a des relations extraconjugales, celle-ci quitte le domicile.